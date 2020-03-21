Нападающий «Зенита» Малком не исключил, что в будущем вернется в «Барселону».

Он сообщил, что хорошо ладил с тренером команды Эрнесто Вальверде и всегда полностью отдавался на тренировках.

«Никогда не знаешь, что будет дальше. Возможно, я смогу вернуться в «Барселону», был бы этому рад. Но сейчас мои мысли с «Зенитом», — заявил Малком, слова которого приводит La Vanguardia. Футболист подчеркнул, что не раздумывая согласился на предложение «Зенита», потому что клуб выступает в еврокубках. По словам Малкома, он хочет выиграть с петербуржцами все титулы.

Напомним, бразильский нападающий присоединился к составу «Зенита» летом 2019 года, его приобретение обошлось клубу в 40 миллионов евро. В матче пятого тура чемпионата России Малком получил травму бедра и восстановился лишь к марту.