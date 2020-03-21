Авербух о пандемии коронавируса: Я бы отложил всё шуточное настроение

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился мыслями о пандемии коронавируса.

Он призвал поддержать всех, кого коснулась эта беда. Авербух подчеркнул, что нельзя забывать о том, что беда пришла ко всем в равной степени, от нее нельзя отгораживаться. По мнению экс-спортсмена, не стоит поддаваться панике, нужно следить за собой и своими близкими.

«Я бы отложил всё шуточное настроение. Я говорю об уважении к тем, кто столкнулся с этой бедой во всем мире, и сплочении против этой напасти», — сказал Авербух в видеообращении.