Авербух о пандемии коронавируса: Я бы отложил всё шуточное настроение

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился мыслями о пандемии коронавируса.
Он призвал поддержать всех, кого коснулась эта беда. Авербух подчеркнул, что нельзя забывать о том, что беда пришла ко всем в равной степени, от нее нельзя отгораживаться. По мнению экс-спортсмена, не стоит поддаваться панике, нужно следить за собой и своими близкими.
«Я бы отложил всё шуточное настроение. Я говорю об уважении к тем, кто столкнулся с этой бедой во всем мире, и сплочении против этой напасти», — сказал Авербух в видеообращении.
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 была зафиксирована в Китае в декабре минувшего года. По последним данным число жертв составляет 11 957. В общей сложности по всему миру зафиксировано 287 466 случаев заражения, из них 92 608 человек выздоровели.
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