Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев рассказал, почему выступает под 14-м номером.

«Выбрать этот номер в «Зените» посоветовал папа. Йохан Круифф играл под ним. При этом моим кумиром в детстве был Деннис Бергкамп. Потому что любимый клуб — «Арсенал», — рассказал Кузяев, слова которого приводит пресс-служба сборной России.

Напомним, Кузяев присоединился к составу «Зенита» в 2017-м году, ранее он выступал за «Карелию», «Нефтехимик» и «Терек». Полузащитник принял участие в 57 матчах за «сине-бело-голубых» и записал на свой счет восемь забитых голов.

В октябре 2017-го Далер дебютировал за сборную России в товарищеском матче против Южной Кореи. Кузяев сыграл 21 матч за национальную команду, забил один мяч и сделал три результативные передачи.