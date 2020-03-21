Французская биатлонистка Селия Эмонье объявила о завершении карьеры. Спортсменка связала свое решение с тем, что погодные условия в последние годы не позволяют ей наслаждаться биатлоном.

«Снег становится очень редким событием и ценным ресурсом, а обстановка на трассах теперь далека от моих идеалов красивой природы и свежего воздуха», — написала Эмонье.

Эмонье отметила, что современный спорт фокусируется на высоких результатах, что мешает ей получать удовольствие от процесса и заниматься самопознанием.

Напомним, до 2015 года француженка выступала на этапах Кубка мира по лыжным гонкам, затем перешла в состав биатлонной сборной. На чемпионате мира-2017 она завоевала бронзовую медаль в эстафетной гонке.