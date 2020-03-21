Боброва объяснила, почему чемпионат мира по фигурному катанию нельзя провести осенью

Олимпийская чемпионка в командном турнире Екатерина Боброва уверена, что чемпионат мира по фигурному катанию нельзя проводить осенью. Ранее турнир, который должен был состояться в Монреале в марте, был отменен из-за пандемии коронавируса.

По мнению Бобровой, отмененный чемпионат мира уже не состоится, так как проводить его в октябре или ноябре — нонсенс.

«Потому что если соревноваться с новыми программами, они будут ненакатанными. Плюс получится два чемпионата мира с одними и теми же постановками. Это странно, а возвращать старые программы — еще более странно», — заявила Боброва, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».