Боброва: Ученицы Тутберидзе не будут сидеть дома, даже когда все катки не работают

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва считает, что российские фигуристки Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная будут тренироваться даже во время карантина.

«Девочки не будут стоять на месте. Они не будут эти два месяца просто сидеть дома, даже в ситуации, когда все катки не работают», — заявила Боброва, слова которой приводит «Спорт-Экспресс». Она уверена, что Этери Тутберидзе даст своим воспитанницам задание, даже если всех закроют по домам.

Напомним, из-за пандемии чемпионат мира в Монреале был отменен, как и остальные соревнования. Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 была зафиксирована в Китае в декабре минувшего года. По последним данным число жертв составляет 11 957. В общей сложности по всему миру зафиксировано 287 466 случаев заражения, из них 92 608 человек выздоровели.