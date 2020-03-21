Полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога может продолжить карьеру в «Барселоне».

Как сообщает Sport.es, каталонцы хотят подписать француза, так как предвидят финансовые проблемы из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. «Сине-гранатовые» не рассчитывают на звезд первой величины в нынешней ситуации.

Однако «Барселона» является не единственным претендентом на Бога: игроком также интересуется итальянский «Наполи». Неаполитанский клуб намерен продать полузащитника Ирвина Лосано и приобрести Бога, если сумма трансфера не будет превышать 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах, отметился 8 забитыми голами и сделал четыре результативные передачи.