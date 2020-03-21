Чемпионат мира по хоккею отменили, лыжники провели тайную гонку, а Неймар хочет покинуть «ПСЖ». Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

ЧМ по хоккею отменен

Чемпионат мира по хоккею официально отменен из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был состояться с 8 по 24 мая в Швейцарии, однако положение в стране ухудшилось: регулярно возрастает число заболевших.

Сливко рассказала о тренировках в полях

Из-за пандемии биатлонисты не имеют возможности нормально тренироваться, так как все стадионы закрыты на карантин. Виктория Сливко рассказала, что ей приходится кататься по насту в полях. Отменить тренировки тоже нельзя, так как это повлияет на подготовку к следующему сезону.

Неймар хочет надавить на «ПСЖ», чтобы вернуться в «Барселону»

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар готов пойти на крайние меры, чтобы вернуться в «Барселону». Он намерен надавить на руководство парижан и согласовать условия перехода. Если достичь договоренности не получится, Неймар хочет расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Шведские лыжники тайно провели гонку

Шведские лыжники нарушили запрет на проведение массовых мероприятий и тайно организовали гонку, в которой приняли участие 56 человек. Они не попадут под санкции, так как национальная лыжная ассоциация запретила лишь официальные соревнования. Спортсмены имеют право продолжать тренироваться.

ВХЛ продлила паузу до 10 апреля

Высшая хоккейная лига (ВХЛ) приняла решение продлить паузу в плей-офф в связи с вспышкой инфекции COVID-19. Ранее, 18 марта, сезон в ВХЛ был приостановлен до 24 марта. В заявлении отмечается, что решение пришло с учетом введенных ограничительных мер на проведение спортивных мероприятий в регионах, направленных на борьбу с эпидемией коронавируса