Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс скончался от коронавирусной инфекции в возрасте 76 лет.

Как сообщает Marca, несколько дней назад он попал в больницу с повышенной температурой. Санс сдал анализ на наличие коронавируса и получил положительный результат.

Санс занимал должность президента «Реала» в период с 1995 по 2000 год. После него пост занял Флорентино Перес, который является президентом клуба по сейчас день.

Недавно стало известно, что коронавирусом заболел форвард «Ювентуса» Пауло Дибала и его девушка. Также положительный тест сдали директор «Милана» Паоло Мальдини и его сын Дэниел.

Вспышка COVID-19 была в Китае в конце декабря 2019-го года. По последним данным, вирус унес жизни 12 762 человек.