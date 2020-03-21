Двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков с дочкой Анжеликой срочно возвращаются в Россию из США, так как из-за пандемии коронавируса страна закрывает границы.

«Мы решили срочно вернуться домой. Каждый час меняются новости и радостнее они не становятся, к сожалению», — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме». Она признала, что не стоило тянуть до критического момента, но вера в лучшее заставляла их с супругом оставаться в США.

Волосожар также рассказала, что их апартаменты в городке Истеро не предназначены для изоляции с маленьким ребенком. Супруги планируют вылететь из Майами уже в 8 утра.

Напомним, вспышка коронавируса унесла жизни более 12 тысяч человек.