Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что летняя Олимпиада-2020 года не состоится в назначенные сроки. Игры должны пройти в период с 24 июля по 9 августа, однако Губерниев утверждает, что, по имеющейся у него информации, соревнования перенесут.

«Други мои, расслабьтесь… Никакой Олимпиады в Токио 2020 не будет! В окружении премьера Абе работает мой корешок…» — написал Губерниев у себя в телеграм-канале.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что принимать решение о переносе Олимпийских игр пока рано, так как до соревнований остается еще четыре месяца.

Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. По последним данным заболевание унесло жизни более 12 тысяч человек.