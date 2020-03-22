Российская биатлонистка Лариса Куклина объявила розыгрыш своего гоночного биба с чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Розыгрыш Куклина объявила в своем «Инстаграме». На гоночном бибе с ЧМ собраны автографы всей сборной России по биатлону.

Отметим, в этом бибе биатлонистка выходила на старт одиночной смешанной эстафеты в Антхольце, вместе с Матвеем Елисеевым она заняла в гонке 7-е место.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лара Куклина (@kuklinalara) 21 Мар 2020 в 7:24 PDT

Напомним, биатлонный сезон в 2020 году закончился досрочно: этап Кубка мира в Холменколлене завершился досрочно, на этапе в Контиолахти отменили заключительные гонки — смешанные эстафеты. Причиной стала пандемия коронавируса в мире и ухудшение эпидемиологической обстановки в Европе.