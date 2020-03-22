Президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах высказал свое отношение к возможной отмене Летних Олимпийских игр в Токио 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Слова чиновника цитирует портал радиостанции Südwestrundfunk.

«Отмена Олимпийских игр в этом году разрушит мечты более 11 тысяч спортсменов. Такое решение было бы наименее справедливым», — отметил Бах, добавив, что Олимпийские игры нельзя отложить до следующей субботы, как футбольный матч.

По словам Баха, организация Олимпийских игр требует больших затрат сил и средств, поэтому принятие решения об отмене или переносе возможно, лишь когда будут полностью проработаны его последствия.

Напомним, Летнюю Олимпиаду в Токио планируется провести с 24 июля по 9 августа.