Стало известно о еще одном возможном варианте доигровки чемпионата Англии по футболу в сезоне-2019/20, который был остановлен в связи с пандемией коронавируса.

Информацию об этом сообщает издание The Telegraph. В АПЛ рассматривают вариант с проведением всех оставшихся в календаре матчей после 1 июня. Все игры должны уместиться в 6 недель, они будут проходить без зрителей.

В таком случае, новый сезон можно будет начать уже 8 августа, это позволит клубам, имеющим широкую зарплатную ведомость, избежать финансовых проблем. Еще один аргумент в сторону развития такого сценария — завершение сезона в АПЛ необходимо для выполнения телевизионных контрактов.

Напомним, ранее чемпионат Европы по футболу перенесли с 2020 на 2021 год, таким образом, в июне клубы смогут завершить национальные чемпионаты, если сезоны удастся возобновить.