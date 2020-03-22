Стало известно, что в сборной Белоруссии по лыжным гонкам на просмотре находится российская спортсменка, которая в ближайшее время может сменить спортивное гражданство.

Информацию о этом сообщает портал SB.by. По словам президента федерации лыжных гонок Белоруссии Андрея Коваленко, 26-летняя спортсменка из России два месяца приезжает в Белоруссию за свои деньги. Тренеры оценивают ее потенциал на уровне топ-20 Кубка мира. Имя спортсменки не называется.

«Тренеры наблюдают за ее работой, присматриваются, оценивают. Если все сложится хорошо, для нас это будет хорошая поддержка», — сказал Коваленко, отметив, что такое соседство простимулирует белорусских лыжниц. Если в будущем к сборной захотят присоединиться лыжники из других стран, команда будет их рассматривать, но при одном условии. «Выигрываешь у белорусов минуту-две – будем вести переговоры», — заключил Коваленко.

Отметим, лучшая белорусская лыжница Полина Серохвостова финишировала на 101-й строчке в общем зачете Кубка мира в сезоне-2019/20.