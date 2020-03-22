Фигуристы московской СШОР ЦСКА им. Жука приостановили тренировки в связи с пандемией коронавируса.

Информацию об этом передает портал РИА Новости. Сообщается, что последние занятия в школе прошли вчера, 21 марта, а с воскресенья тренировки были прекращены.

Отметим, в СШОР ЦСКА занимаются такие фигуристы, как Александр Самарин и Артур Даниелян, серебряные призеры чемпионатов Европы разных годов. Также в группе Сергея Давыдова занимаются юниоры Софья Самоделкина и Елизавета Берестовская, показывавшие владение элементами «ультра-си» на соревнованиях, в группе Виктории Буцаевой — Егор Мурашов и Илья Яблоков.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин на этой неделе подписал указ об ограничении работы спортивных организаций и образовательных учреждений с 21 марта по 12 апреля. Такие же «вынужденные каникулы» будут проведены в группах Этери Тутберидзе Александра Жулина, команде Нины Мозер.