Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова приняла участие в съемках передачи «Жить здорово с Еленой Малышевой» на Первом канале.

В сторис своего «Инстаграма» Сотникова выложила фото из телестудии вместе с Еленой Малышевой, подписав его «Очень приятно было познакомиться». Фигуристка также поделилась фотографиями и с другими ведущими передачи.

Зимой Аделина Сотникова перенесла операцию на позвоночнике, после чего объявила о завершении спортивной карьеры. Фигуристка не участвовала в соревнованиях с конца 2015 года, тогда она заняла шестое место на чемпионате России и не попала в сборную на главные старты сезона. Активное участие Аделина Сотникова принимала в ледовых шоу и телевизионных проектах.