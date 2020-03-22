Французский защитник ФК «Сочи», чемпион мира по футболу Адиль Рами продемонстрировал на видео фокус с двумя монетами.

Видео спортсмен выложил в своем «Инстаграме». В ролике спортсмен держит в каждой руке по монете, переворачивает ладони на стол, а затем обе монеты оказываются под одной рукой.

«В эти плохие времена я покажу вам красивый магический трюк», — говорит Рами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Adil Rami (@adilrami) 21 Мар 2020 в 2:05 PDT

Напомним, Российская Премьер-лига была приостановлена до 10 апреля в связи с пандемией коронавируса по всему миру. Существует большая вероятность, что РПЛ не возобновится в назначенные сроки, поскольку с каждым днем растет число заболевших коронавирусом, в том числе, и в России.