Аргентинский полузащитник «Зенита» Эммануэль Маммана поучаствовал в необычном челлендже вместе со своей супругой, поменявшись с ней одеждой.
В своем «Инстаграме» Маммана выложил видео, в котором перед зеркалом сменил образ — его возлюбленная оказалась в футболке «Зенита», а футболист примерил мини-юбку с леопардовым принтом и короткий топ.
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Ранее в таком челлендже со своей супругой участвовал полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце.
Напомним, до 22 марта «Зенит» официально отменил все тренировочные занятия в Удельном парке. Команда в полном составе, а также футболисты «Зенита-2», сотрудники клуба и работники тренерского штаба прошли тест на коронавирус, все они показали отрицательный результат.
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