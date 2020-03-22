Аргентинский полузащитник «Зенита» Эммануэль Маммана поучаствовал в необычном челлендже вместе со своей супругой, поменявшись с ней одеждой.

В своем «Инстаграме» Маммана выложил видео, в котором перед зеркалом сменил образ — его возлюбленная оказалась в футболке «Зенита», а футболист примерил мини-юбку с леопардовым принтом и короткий топ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 😂😂😂😂 Публикация от Emanuel Mammana (@emanuel_mammana24) 21 Мар 2020 в 1:15 PDT

Ранее в таком челлендже со своей супругой участвовал полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце.

Напомним, до 22 марта «Зенит» официально отменил все тренировочные занятия в Удельном парке. Команда в полном составе, а также футболисты «Зенита-2», сотрудники клуба и работники тренерского штаба прошли тест на коронавирус, все они показали отрицательный результат.