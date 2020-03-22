Российский футбольный тренер, наставник армянского «Пюника» Александр Тарханов высказал мнение о пандемии коронавируса.

По словам Тарханова в интервью РИА Новости Тарханов отметил, что в такой период в спорте лучше взять паузу, переждать, а потом продолжить играть. «Только белорусы в футбол играют. Хорошо, что хоть какой-то спорт остался», — отметил тренер, добавив, что по Италии и Китаю коронавирус ударил наиболее сильно.

«Вообще, от гриппа больше болеют. А если взглянуть на онкологию? От нее умирает больше всего людей. А здесь всего лишь коронавирус», — сказал Тарханов, подчеркнув, что каждый год он проходит обследование, видит ситуацию, сколько людей лечатся, сколько умирают. Тренер считает, что с этим надо бороться. «Для людей с онкологией коронавирус не самая страшная угроза, поверьте», — заключил тренер.

Напомним, по всему миру диагностировано уже более 300 тысяч случаев заболевания коронавирусом.