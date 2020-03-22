Футболист «Сочи» Антон Заболотный высказал мнение о приостановке чемпионата России по футболу и возможном досрочном завершении сезона.

Слова футболиста цитирует портал Bobsoccer. По словам Заболотного, от команды сейчас мало что зависит, однако «Сочи» набрал неплохую форму. «Мы с ребятами сошлись во мнении, что перерыв совсем не ко времени. Мы набрали очень приличный ход, после зимних сборов находимся в отличном состоянии», — сказал игрок.

Заболотный считает, что «Сочи» заслужил свое место в таблице и заслуженно покинул опасную зону. У команды, по словам футболиста, есть желание и силы доиграть сезон. «Ели РФС решит, что надо досрочно завершить сезон, будем не против», — сказал Заболотный.

Напомним, сейчас «Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.