Российский лыжник, призер Олимпийских игр Денис Спицов показал тренировку во время карантина по окончании сезона на Кубке мира.

В своем «Инстаграме» Спицов выложил видео, где он тренируется на поле в Тюменском районе, поскольку комплекс «Жемчужина Сибири» закрыт на карантин. «Сезон закончился так быстро и нелепо, а желания соревноваться ещё море, да и снег позволяет», — написал Спицов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Denis Spitsov (@spitsov_ds) 21 Мар 2020 в 8:32 PDT

Напомним, последние три этапа Кубка мира в Северной Америке были отменены — не состоялись гонки в Квебеке, Кэнморе и Миннеаполисе. Большой хрустальный глобус досрочно получил россиянин Александр Большунов. Денис Спицов завершил сезон на 15-м месте в общем зачете Кубка мира.