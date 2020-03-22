Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко объявила состав сборной России на подготовку к Олимпиаде-2020 в Токио.

Слова тренера приводит портал ТАСС.

В мужской сборной готовиться к Олимпиаде будут 13 гимнастов: Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Алексей Ростов, Кирилл Прокопьев, Иван Стретович, Дмитрий Ланкин, Александр Чичеров, Максим Синичкин, Никита Игнатьев, Владислав Поляшов, Денис Юров и Денис Аблязин. По словам Родионенко, сейчас Аблязин, в основном, готовит кольца, к Кубку России он будет уже готов.

В состав женской сборной на подготовку к играм вошли Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова, Александра Щеколдина, Ульяна Перебиносова, Яна Ворона, Анастасия Агафонова, Елена Герасимова и Владислава Уразова.

Двукратная Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина, заявлявшая о том, что собирается готовиться и к третьей Олимпиаде в своей карьере, в состав не попала. Долгое время она не возобновляла подготовку после перерыва.