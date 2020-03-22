Российский фигурист Петр Гуменник рассказал о том, что ему больше всего нравится выполнять во время прокатов.

В интервью порталу «Матч ТВ» Гуменник заявил, что ему нравится все в совокупности, однако больше всего он любит прыжки, особенно сложные.

«Люблю изучать новые сложные прыжки. Прежде чем учить сальхов, я попробовал все четверные, кроме лутца», — сказал Гуменник, добавив, что для начала выбрали для исполнения тот прыжок, который лучше пошел.

На соревнованиях в этом сезоне Пётр Гуменник катал произвольную программу с двумя четверными сальховами, на тренировках фигурист чисто исполнял четверной тулуп, но в программы не вставлял.

Напомним, в сезоне-2019/20 Пётр Гуменник выиграл бронзу юниорского чемпионата мира по фигурному катанию в Таллине.