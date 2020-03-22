Российский фигурист-одиночник Пётр Гуменник рассказал о том, как происходит выбор музыки и какое внимание он уделяет оценке за компоненты программы.

По словам Гуменника, окончательное решение по выбору музыки к программам принимает тренер, но фигурист тоже имеет влияние. «Если мне не нравится музыка, я не буду под нее кататься. Просто потому что не смогу хорошо показать себя на высокую вторую оценку», — сказал фигурист.

Как отметил Гуменник, он не с самого начала уделял большое внимание хореографии и скольжению. «Помню, маленьким ездил как-то на «Хрустальный конек» и, мягко скажем, не очень хорошо там выступил. Мне такую маленькую вторую оценку поставили — четыре балла», — сказал Гуменник, добавив, что взялся за ум после этого случая и усиленно занялся хореографией.

Напомним, в этом сезоне Пётр Гуменник стал третьим на чемпионате мира среди юниоров.