Российский полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин рассказал о том, как проходит карантин в клубе во время пандемии коронавируса и собирается ли он возвращаться в Россию.

Слова футболиста цитирует портал РИА Новости. Игрок сообщил, что находится в Монако на карантине, как и ранее. «Пока планов возвращаться в Россию нет, тренируемся индивидуально», — сказал Головин.

Напомним, Александр Головин выступает за «Монако» с 2018 года, он перебрался в чемпионат Франции после чемпионата мира по футболу в России. Недавно игрок продлил соглашение с клубом до 2024 года.

На данную минуту известно, что в Монако зафиксировано 11 случаев заболевания коронавирусом. На этой неделе о своем положительном тесте сообщил князь Монако Альбер II.