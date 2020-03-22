Российская фигуристка-одиночница, двукратная чемпионка России Анна Щербакова показала, как тренируется дома в условиях карантина.
Фигуристка выложила несколько фотографий с домашней тренировки: Щербакова сидит на шпагате в компании кошки и большого плюшевого медведя.
«Сейчас, как никогда, мы одна команда», — написала фигуристка.
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Напомним, с 21 марта группа Этери Тутберидзе ушла на карантин в связи с пандемией коронавируса и прекратила тренировки на катке «Хрустальный». Подготовку по решению мэра Москвы прекратили подопечные СШОР ЦСКА им. Жука, фигуристы группы Александра Жулина и команды Мозер, а также ученики школы «Снежные Барсы».
Внеочередные каникулы в группах фигуристов продлятся минимум 12 апреля.
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