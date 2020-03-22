Летние Олимпийские игры в Токио могут быть перенесены в связи с пандемией коронавируса на срок от одного месяца до двух лет. Информацию об этом сообщает агентство Reuters.

Как стало известно агентству, сейчас в разработке у МОК находятся четыре плана переноса Олимпийских игр в Токио. Согласно максимально оптимистичному из них, игры перенесут на 30 дней. Также существуют варианты переноса на 45 дней, на 1 год, на 2 года.

Ранее президент МОК Томас Бах сообщил, что отмена Олимпийских игр в Токио станет самым несправедливым решением. Принятие решения об отмене или переносе соревнований возможно, лишь когда будут полностью проработаны его последствия.

В связи с пандемией коронавируса уже был отменен майский чемпионат мира по хоккею, а УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу на 2021 год.