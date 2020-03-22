Главный тренер сборной Италии по футболу, бывший наставник «Зенита» Роберто Манчини сообщил, что не собирается покидать Италию из-за пандемии коронавируса и сложной эпидемиологической ситуации в стране.

Слова Манчини приводит портал Football Italia. Манчини отметил, что чувствует себя в безопасности в своей стране и даже не думал уезжать в такое время. «Я полностью уверен в докторах, которые выполняют свою героическую работу. Я хочу быть ближе к нуждающимся», — сказал Манчини, отметив, что так он говорит как обычный житель страны.

«Видео, на которых люди поют на балконах во время карантина – это аутентичная Италия. Это отображает нас», — рассказал Манчини, добавив, что итальянцы делают все возможное в трудных ситуациях и помогают друг другу.

На данный момент в Италии уже более 53 тысяч человек заразились коронавирусом, 4 825 человек уже умерло.