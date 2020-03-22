Бельгийский полузащитник китайского клуба «Шаньдунь Лунэн» Маруан Феллайни подтвердил, что сдал положительный тест на коронавирус.

Игрок обратился к болельщикам в своем «Твиттере», выложив фото из больницы, поблагодарив фанатов, медицинский персонал и свой клуб за заботу и внимание. Сейчас игрок находится в Китае.

«Я буду соблюдать указания врачей и надеюсь, что вернусь на поле настолько скоро, насколько это возможно. Пожалуйста, берегите себя», – заключил Феллайни.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Китае стабилизировалась и улучшается с каждым днем. Всего в Китае коронавирусом заболело более 81 тысячи человек, из них 72 361 человека выздоровели, умерло чуть более 3 тысяч. Наиболее опасная ситуация сейчас складывается в Италии, где уже более 53 тысяч зараженных коронавирусом.