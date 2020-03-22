«Нам всем он нужен. Особенно в это время»: Турсынбаева сварила куриный суп на карантине

Российская фигуристка, призер чемпионата мира Элизабет Турсынбаева поделилась со своими подписчиками видео с приготовлением куриного супа.

«Нам всем нужен домашний куриный суп. Особенно при плохом самочувствии и особенно в это время.

Атмосферное видео получилось», — подписала ролик Турсынбаева.

Публикация от Elizabet Tursynbaeva (@elizabetkz) 21 Мар 2020 в 8:20 PDT

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В сезоне-2018/19 Элизабет Турсынбаева стала серебряным призером чемпионата мира, исполнив четверной сальхов в произвольной программе. Турсынбаева стала первой в мире фигуристкой, исполнившей чистый четверной прыжок на соревнованиях по взрослым.

Сезон-2019/20 фигуристка почти полностью пропустила из-за тяжелой травмы. Фигуристку беспокоит ее спина.

Группа Этери Тутберидзе с 21 марта по 12 апреля не будет проводить тренировки, фигуристы ушли на внеочередные каникулы по распоряжению мэра Москвы.