Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 14:30,  22 марта 2020
Фигурное катание
0

«Нам всем он нужен. Особенно в это время»: Турсынбаева сварила куриный суп на карантине

Элизабет Турсынбаева. Фото: Ирина Красько/Nevasport
Элизабет Турсынбаева. Фото: Ирина Красько/Nevasport

Российская фигуристка, призер чемпионата мира Элизабет Турсынбаева поделилась со своими подписчиками видео с приготовлением куриного супа.

«Нам всем нужен домашний куриный суп. Особенно при плохом самочувствии и особенно в это время.
Атмосферное видео получилось», — подписала ролик Турсынбаева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Elizabet Tursynbaeva (@elizabetkz)

В сезоне-2018/19 Элизабет Турсынбаева стала серебряным призером чемпионата мира, исполнив четверной сальхов в произвольной программе. Турсынбаева стала первой в мире фигуристкой, исполнившей чистый четверной прыжок на соревнованиях по взрослым.

Сезон-2019/20 фигуристка почти полностью пропустила из-за тяжелой травмы. Фигуристку беспокоит ее спина.

Группа Этери Тутберидзе с 21 марта по 12 апреля не будет проводить тренировки, фигуристы ушли на внеочередные каникулы по распоряжению мэра Москвы.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров