Российская фигуристка Софья Самоделкина ответила в своем «Инстаграме» на вопросы болельщиков.

Фигуристку спросили в «сторис», на кого она хотела бы равняться в фигурном катании. «Для меня пример в фигурном катании — это Женя Медведева», — сказала Самоделкина.

Также фигуристка рассказала о том, какой прыжок мечтает выучить больше всего. Самоделкина отметила, что хочет прыгать четверной лутц, фигуристка уже приступила к изучению этого прыжка. Отметим, в 13 лет Софья Самоделкина уже владеет тройным акселем, успешно вставляет его в программы.

В текущем сезоне фигуристка выиграла финал Кубка России в соревнованиях среди юниоров. На Первенстве России среди юниоров фигуристка заняла четвертое место. На международных стартах спортсменка будет выступать с сезона-2020/21.