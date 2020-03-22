Российская экс-волейболистка, двукратный серебряный призер Олимпиады Екатерина Гамова высказала свое мнение по поводу возмодной отмены Олимпиады в Токио 2020 года.

Слова Гамовой приводит портал ТАСС. По словам экс-волейболистки, сейчас о переносе или отмене Олимпиады ходит много разговоров, однако спортсменка считает, что еще рано принимать решение. «Есть время посмотреть, как будет развиваться ситуация. Есть возможность подождать, чтобы принять решение по этому поводу», — отметила Гамова.

«Но если здоровье спортсменов будет подвергаться риску, то, конечно, придется отменять», — добавила волейболистка.

Напомним, Летние Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Информации о переносе от МОК в связи с пандемией коронавируса не поступало.