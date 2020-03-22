Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала свое мнение по поводу резких высказываний норвежских лыжников в адрес побед Александра Большунова.

В программе «Реальный спорт» на телеканале «Матч ТВ» Вяльбе заявила, что Александр Большунов является примером для миллионов спортсменов из самых разных видов спорта. Глава ФЛГР считает, что никому не нужны лишние слова.

«Очень видно, что норвежцы привыкли всегда быть первыми и абсолютно не умеют проигрывать. Писать всякие глупости о том, что снегоход помог, что ездит специальная девушка… Какие-то глупости», — сказала Вяльбе, добавив, что спорт интересен тем, что люди на пьедестале меняются. Чтобы вид спорта развивался, нужна конкуренция.

Напомним, в сезоне-2019/20 обладателем Кубка мира по лыжным гонкам стал Александр Большунов.