Российский футбольный тренер, наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий озвучил тройку лучших футболистов Российской Премьер-лиги в сезоне-2019/20.

Слуцкий принял участие в опросе издания «Спорт-Экспресс» и выбрал свою тройку лучших футболистов сезона. По мнению тренера, лучшими игроками сезона на данный момент являются Артем Дзюба, нападающий петербургского «Зенита», Игорь Акинфеев, вратарь московского ЦСКА, и Алексей Миранчук, полузащитник московского «Локомотива».

На данный момент чемпионат России по футболу приостановлен в связи с пандемией коронавируса. Команды успели сыграть 22 тура, до конца сезона осталось провести еще 8 туров. Пока известно, что розыгрыш РПЛ приостановлен минимум до 10 апреля, однако лига может возобновиться и позже.