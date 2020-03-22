В матче первого тура белорусской Высшей лиги «Слуцк» дома одержал победу над мозырьской «Славией» со счетом 3:1.

В составе хозяев дубль оформил Артем Сердюк, который отличился на 73-й минуте и на 79-й минуте с пенальти. Еще один гол забил с 11-й метровой отметки на 44-й минуте встречи Сослан Такулов.

У гостей единственный мяч забил Андрей Чухлей с пенальти на 30-й минуте.

Отметим, всего в матче было назначено пять пенальти, помимо трех воплотившихся в голы, два были нереализованы. На 59-й минуте Сослан Такулов не сумел отправить мяч в ворота с 11 метров, а на 73-й минуте это не удалось Артему Сердюку.

На 70-й минуте матча за вторую желтую карточку был удален с поля защитник «Славии» Игорь Тимонюк.