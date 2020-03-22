«Ливерпуль» рассматривает сразу нескольких футболистов на замену хорватскому защитнику Деяну Ловрену, у которого истекает срок действия соглашения по окончании нынешнего сезона.

Об этом сообщает AS. По информации источника, руководство мерсисайдцев видит трех футболистов заменой хорвату — это уругвайский защитник мадридского «Атлетико» Хосе Мария Хименес, итальянский защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони и французский защитник немецкого «Лейцпига» Дайо Упамекано. Отмечается, что наставник «красных» Юрген Клопп вырзаил желание в приобретении защитника, с хорошими навыками игры головой, умением уверенно обращаться с мячом и способностью начинать атаки.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса английская премьер-лига была приостановлена до 4 апреля.

В данный момент «Ливерпуль» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, имея в копилке 82 очка. Команда Клоппа опережает ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на 25 очков.