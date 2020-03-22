Петербургский «Зенит» на своем официальном сайте сообщил, что футболисты продолжат соблюдать карантин еще неделю.

Как сообщает пресс-служба клуба, игроки будут выполнять тренировочную программу в домашних условиях, а тренировочный центр «Зенита» будет полностью закрыт для посещения.

Ранее в «Зените» приняли решение приостановить тренировки до 22 марта.

Отметим, вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 308 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 13 тысяч человек, выздоровели — более 95 тысяч. В России в данный момент заболели 367 человек.

Ранее аргентинский полузащитник «Зенита» Эммануэль Маммана во время карантина поучаствовал в необычном челлендже вместе со своей супругой, поменявшись с ней одеждой.