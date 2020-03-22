Усман: Масвидаль на хайпе, но не заслуживает боя со мной

Американский чемпион UFC в полусреднем дивизионе Камару Усман поделился мнением по поводу возможности поединка против Хорхе Масвидаля.

По мнению Усмана, Масвидаль не заслуживает титульного боя с ним, но сейчас он определенно на хайпе.

Усман отметил, Масвидаль действительно считает, что является суперзвездой и является более популярным, чем Конор Макгрегор.

«Он забывает, что меньше, чем два года назад был простым джорнименом», – сказал Усман, слова которого приводит BJPenn.

Отметим, Масвидаль нокаутировал Бена Аскрена коленом за пять секунд на турнире UFC 239. Нокаут стал самым быстрым в истории UFC. Масвидаль, помимо быстрой победы над Аскреном, в 2019 году одолел Даррена Тилла и Нэйта Диаза, завоевав пояс BMF.

Усман в прошлом году завоевал пояс в полусреднем весе, победив Тайрона Вудли. Затем он защитил титул в поединке с Колби Ковингтоном.