Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе и сенатор Филиппин Мэнни Пакьяо проводит активную борьбу против пандемии коронавируса.

Боксер провел уже несколько публичных выступлений, он с заботой относится к бедной части населения своей страны. Мэнни Пакьяо считает, что без подобной реакции Филиппины будут поглощены мародерством.

По словам Пакьяо, он не боится умереть от заражения коронавирусом. Боксер отметил, что если ты считаешь себя лидером, то должен быть на передовой и вести за собой людей, а также дать им понять, что остаёшься с ними.

«Я рос в бедности и понимаю, что чувствуют люди», — сказал Пакьяо, слова которого приводит BoxingScene.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 308 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 13 тысяч человек, выздоровели — более 95 тысяч. В России в данный момент заболели 367 человек, на Филиппинах зарегистрировано 307 зараженных.