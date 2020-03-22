Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал, чем занимаются арбитры РПЛ в отсутствие матчнй из-за пандемии коронавируса.

По словам Кашшаи, РФС отправит арбитрам учебные видео и вопросы по правилам игры, которые улучшат их знания и навыки. Он отметил, что все должны бережно относиться к здоровью родителей, бабушек и дедушек. Венгр подчеркнул, что сейчас это самое главное.

«Пока органы здравоохранения не разрешат проводить совместные тренировки, судьи будут заниматься дома», — сказал Кашшаи, слова которого приводит пресс-служба РФС.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 308 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 13 тысяч человек, выздоровели — более 95 тысяч. В России в данный момент заболели 367 человек.