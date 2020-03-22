Мельгарехо о коронавирусе: Президент России сказал, что не нужно паниковать

Парагвайский полузащитник московского «Спартака» Лоренцо Мельгарехо поделился мнением о ситуации с коронавирусной инфекцией в России.

По словам Мельгарехо, в Москве очень мало случаев заражения. Он отметил, что люди ведут себя хорошо, а президент сказал, что не нужно паниковать.

«Думаю, что Россия с момента начала распространения инфекции в Китае закрыла все границы. Правительство распорядилось, чтобы людей, которые не соблюдают требуемые меры, сажали в тюрьму на пять лет», — сказал Мельгарехо, слова которого приводит портал Versus.com.ру.