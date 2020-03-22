Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 19:41,  22 марта 2020
Футбол
10

Мельгарехо о коронавирусе: Президент России сказал, что не нужно паниковать

Мельгарехо, Спартак
Лоренсо Мельгарехо. Фото: https://www.instagram.com/melgarejo25/

Парагвайский полузащитник московского «Спартака» Лоренцо Мельгарехо поделился мнением о ситуации с коронавирусной инфекцией в России.

По словам Мельгарехо, в Москве очень мало случаев заражения. Он отметил, что люди ведут себя хорошо, а президент сказал, что не нужно паниковать.

«Думаю, что Россия с момента начала распространения инфекции в Китае закрыла все границы. Правительство распорядилось, чтобы людей, которые не соблюдают требуемые меры, сажали в тюрьму на пять лет», — сказал Мельгарехо, слова которого приводит портал Versus.com.ру.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 308 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 13 тысяч человек, выздоровели — более 95 тысяч. В России в данный момент заболели 367 человек.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров