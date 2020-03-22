Мельгарехо о коронавирусе: Президент России сказал, что не нужно паниковать

Парагвайский полузащитник московского «Спартака» Лоренцо Мельгарехо поделился мнением о ситуации с коронавирусной инфекцией в России.
По словам Мельгарехо, в Москве очень мало случаев заражения. Он отметил, что люди ведут себя хорошо, а президент сказал, что не нужно паниковать.
«Думаю, что Россия с момента начала распространения инфекции в Китае закрыла все границы. Правительство распорядилось, чтобы людей, которые не соблюдают требуемые меры, сажали в тюрьму на пять лет», — сказал Мельгарехо, слова которого приводит портал Versus.com.ру.
Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 308 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 13 тысяч человек, выздоровели — более 95 тысяч. В России в данный момент заболели 367 человек.
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