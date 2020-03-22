Менеджер Хабиба: Есть 4-5 вариантов для проведения боя с Фергюсоном

Менеджер российского чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал, что в список стран, куда могут перенести поединок с американцем Тони Фергюсоном, входит четыре-пять стран.

По словам Магомедова, в разработке сейчас четыре-пять стран, но он не может сказать, какие именно.

«Мы следим за обстановкой, она каждый день меняется, и что-то сложно сейчас прогнозировать», — сказал Магомедов, слова которого приводит РБК.