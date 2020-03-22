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  • 19:44,  22 марта 2020
Бокс/MMA
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Менеджер Хабиба: Есть 4-5 вариантов для проведения боя с Фергюсоном

Менеджер Хабиба: Есть 4-5 вариантов для проведения боя с Фергюсоном
Хабиб Нурмагомедов. Фото: Instagram спортсмена

Менеджер российского чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал, что в список стран, куда могут перенести поединок с американцем Тони Фергюсоном, входит четыре-пять стран.

По словам Магомедова, в разработке сейчас четыре-пять стран, но он не может сказать, какие именно.

«Мы следим за обстановкой, она каждый день меняется, и что-то сложно сейчас прогнозировать», — сказал Магомедов, слова которого приводит РБК.

Ранее UFC сделал официальное объявление по переносу турнира UFC 249, на котором состоится поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Как сообщается на официальном сайте организации, турнир точно не состоится в Бруклине на арене Barclays Center, где изначально было запланировано.

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