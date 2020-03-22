Кремлев объяснил, почему Олимпиаду в Токио нужно перенести на 2021 год

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев высказал мнение, что Олимпийские игры 2020 года в Токио необходимо перенести на следующий год из-за пандемии коронавируса.

По словам Кремлева, он понимает, что это огромные финансовые потери как с принимающей стороны, так и со стороны организаторов, Игры надо перенести. Кремлев отметил, что конкретно в боксе будет неправильно, если отбор продолжится в мае, так как у спортсменов сбит режим.

«Посмотрите, как распространяется этот вирус: провести турнир в срок может быть рискованно. Здоровье спортсменов важнее», — сказал Кремлев, слова которого приводит официальный сайт Федерации бокса России.