Манчини: Мой друг детства умер от коронавируса

Главный тренер сборной Италии и экс-тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини рассказал о ситуации с распространением коронавируса в стране.

По словам Манчини, сестра сообщила ему, что его друг детства умер от коронавируса. Тренер отметил, он играл с Манчини в футбол, когда они были детьми.

«Он работал в благотворительной организации. Вид колонны военных машин, вывозящих гробы из Бергамо, стал словно ударом по лицу. Никто не был готов к этому аду на земле», — сказал Манчини, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.