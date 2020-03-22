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  • 19:44,  22 марта 2020
Футбол
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Манчини: Мой друг детства умер от коронавируса

Манчини: Мой друг детства умер от коронавируса
Роберто Манчини. Фото: ФК "Зенит"

Главный тренер сборной Италии и экс-тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини рассказал о ситуации с распространением коронавируса в стране.

По словам Манчини, сестра сообщила ему, что его друг детства умер от коронавируса. Тренер отметил, он играл с Манчини в футбол, когда они были детьми.

«Он работал в благотворительной организации. Вид колонны военных машин, вывозящих гробы из Бергамо, стал словно ударом по лицу. Никто не был готов к этому аду на земле», — сказал Манчини, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 308 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 13 тысяч человек, выздоровели — более 95 тысяч. В России в данный момент заболели 367 человек, в Италии — 53 тысячи.

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