Евсеев: Тилль два раза сдал отрицательный тест на коронавирус

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал состояние полузащитника башкирского клуба Оливье Тилля, ранее госпитализированного с подозрением на коронавирусную инфекцию.

По словам Евсеева, Шамиль Газизов уже рассказал о здоровье Оливье Тилля, с которым все нормально. Тренер отметил, что клуб очень четко и быстро отреагировал на симптомы футболиста. Евсеев добавил, что в больнице Тилль два раза сдал отрицательный тест на коронавирус.

«Паники никакой не было. Просто исключили не самый приятный на сегодня диагноз у нашего игрока. Эта история — хороший пример, как надо действовать, особенно если человек прилетел из-за границы!» — написал Евсеев в своем Instagram.