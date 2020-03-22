Агент: Обиднее всего был срыв сделки по переходу Жиркова в «Барселону»

Футбольный агент Алан Прудников рассказал о самой обидной сорванной сделке в карьере.
По словам Прудникова, каждое трансферное окно десятки сделок срываются, но самый обидный срыв за 11 лет — по переходу Юрия Жиркова в «Барселону».
«Почему сорвалось? Зачем вспоминать о сделке, которая не состоялась», — сказал Прудников, слова которого приводит журналист Анар Ибрагимов на своем канале в «Яндекс.Дзене».
Прудников добавил, он не понимает агентов, рассказывающих, куда они звонили и с кем говорили, а также о сделках, которые не получились. Агент считает, что работу надо доказывать делами, а не словами.
Жирков в нынешнем сезоне отыграл 21 матч в составе «Зенита». Он записал на свой счет три забитых гола и четыре результативные передачи. Действующий контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до лета следующего года.
Комментарии Развернуть