Роналду сдал отрицательный тест на коронавирус

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прошел тест на коронавирусную инфекцию, который показал отрицательный результат.
Об этом сообщает A Bola. По информации источника, «Ювентус» получил все результаты тестов на возможное заражение коронавирусом, и в данный момент у туринцев есть три подтвержденных случая. Это защитник Даниеле Ругани, полузащитник Блез Матюиди и нападающий Пауло Дибала. Отмечается, что Роналду вместе с семьей сейчас находится на Мадейре.
Отметим, согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 308 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 13 тысяч человек, выздоровели — более 95 тысяч. В России в данный момент заболели 367 человек.
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