Клубы английской премьер-лиги планируют провести встречу 3 апреля, на которой обсудят варианты возобновления сезона.

Об этом сообщает Sky Sports. По информации источника, к 3 апреля клубы получат более подробную информацию от властей и футбольных рабочих групп по ситуации с пандемией коронавируса.

Ранее стало известно о еще одном возможном варианте доигровки чемпионата Англии по футболу в сезоне-2019/20. В АПЛ рассматривают вариант с проведением всех оставшихся в календаре матчей после 1 июня. Все игры должны уместиться в 6 недель, они будут проходить без зрителей. В таком случае, новый сезон можно будет начать уже 8 августа, это позволит клубам, имеющим широкую зарплатную ведомость, избежать финансовых проблем.

Футбольные турниры в Англии прерваны как минимум до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.