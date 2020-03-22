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  • 19:44,  22 марта 2020
Футбол
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ЦСКА прервал аренду Нисимуры в «Портимоненсе» из-за коронавируса

ЦСКА, футбол
Такума Нисимура. Фото: ЦСКА

Японский нападающий московского ЦСКА Такума Нисимура покинул португальский «Портимоненси», в котором выступал на правах аренды с начала года.

Об этом сообщает пресс-служба команды. Сообщается, что инициатива о досрочном расторжении контракта исходила от японского игрока, который был обеспокоен распространением коронавируса. Нисимура хотел вернуться в Японию, чтобы быть рядом с семьей, и в ЦСКА удовлетворили его просьбу.

В составе португальского клуба японец успел провести две встречи.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 308 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 13 тысяч человек, выздоровели — более 95 тысяч. В России в данный момент заболели 367 человек.

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